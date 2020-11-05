Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu. Peki, Emre Sakçı kimdir?

Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi. Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?

EMRE SAKÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Kasım 1997 (22 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Boy: 2,03 m

Kilo: 100 kg

Hüseyin Emre Sakçı (d. 15 Kasım 1997, İzmir), Türk yüzücü.

2010 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 50 m serbest, 50–100 m kurbağalama, 4x100 serbest ve 4x100 karışık kategorilerinde Türkiye rekorlarının sahibidir. "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü" ünvanın taşır.

2020 yılında Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama tarihinde dünyanın en iyi performansını sergileyen 9. sporcu ünvanını aldı.

YAŞAMI

1997 yılında İzmir'de doğdu. Yüzmeye 3 yaşında başlayan ve 15 yaşında A Milli Takım'a seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti.