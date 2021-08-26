Emre Mor, resmen Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te

Bir dönem A Milli Takım'da Fatih Terim'in gözdesi olan ve sarı kırmızılı ekipte de forma giyen Emre Mor Süper Lig'e geri döndü. Emre, Karagümrük'te 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.