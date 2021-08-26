Emre Mor, resmen Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te
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Emre Mor, resmen Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir dönem A Milli Takım'da Fatih Terim'in gözdesi olan ve sarı kırmızılı ekipte de forma giyen Emre Mor Süper Lig'e geri döndü. Emre, Karagümrük'te 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Fatih Karagümrük ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Süper Lig ekibi de transferi resmen duyurdu.

"KADROMUZA KATTIK"

Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini 'Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık.' sözleriyle açıkladı.

Emre Mor, resmen Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te

HİÇBİR YERDE TUTUNAMADI

Dortmund, Galatasaray, Olympiakos ve Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, hiçbir kulüpte istikrarı sağlayamadı. Karagümrük Emre için büyük bir sınav olacak.

Emre Mor, resmen Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te
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Emre Mor, resmen Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te - Haberler Spor
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