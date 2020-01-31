: Emre Mor için Olympiakos devreye girdi

31.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:46

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci devresinde kadroda düşünmediği Emre Mor'a sürpriz bir talip daha çıktı: Olympiakos.

İngiltere ve İtalya'da uzun süre transfer görüşmeleri yapan Emre Mor sonuca varamayınca sarı kırmızılılarla idmanlara çıkmaya başlamıştı. Transferin son saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncusu Daniel Podence'yi 20 milyon euro bonservisle Wolverhampton'a satan Olympiakos, Galatasaray'dan Emre Mor'un transferine karar verdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yunan basınında çıkan haberlere göre, 22 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için hem Celta Vigo hem de Galatasaray ile görüşmelere başlayan Olympiakos'un bu transferi bitirmeye hazır olduğu vurgulandı

Emre Mor sezonun ilk devresini kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da 17 maça çıkarken gol yada asist üretememişti. Öte yandan yurt dışından bazı kaynaklar Emre Mor için Hoffenheim, Roma, Sassuolo ve Torino'nun da görüşmeler yaptığını iddia etti.

(Sporx)

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