Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın Youtube kanalına özel bir röportaj verdi ve Galatasaray'a transfer olduğunu büyük ölçüde açıkladı.

Sivasspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Tecrübeli gazeteci Haldun Domaç'ın Youtube kanalına özel bir röportaj veren 25 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarıyla ilgili de konuştu ve Galatasaray'a transferinin büyük ölçüde bittiğinin sinyalini verdi.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Bolusporda forma giydiği dönemde de Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini ancak transferin son anda gerçekleşmediğini belirten Kılınç, "Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim. Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum. Para ve kiralık oyuncular vardı, herhalde ondan olmadı. Başkanımız da üstüne ekstra para istemiş herhalde son anda. Son anda başkan vazgeçti" ifadelerini kullandı.

"YENİ TAKIMIMI AÇIKLAMAM ETİK OLARAK DOĞRU OLMAZ"

Sezon sonu Sivasspor ile sözleşmesi bitecek olan Kılınç; anlaşmaya vardığı takımı açıklamasının etik olmayacağını belirtse de, sarı-kırmızılı kulübe gideceğini doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, "Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir ukdedir. Her insanın bir çocukluk hayali var. Şu an transfer olacağım takımı net açıklayamam, etik olarak doğru olmaz" dedi.

GELECEK SEZON SİVAS'TA OLMAYACAK

Emre Kılınç'ın menajeri Yücel Özbudak ise, "Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre gelecek sezon Sivas'ta forma giymeyecek." dedi.