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Geçtiğimiz günlerde vefat eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in ismi Demetevler Spor Tesisi'ne verildi

Uzun zamandır yakalandığı amansız hastalık ile mücadele ederek vefat eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in ismi Seyhan Belediyesi'ne ait Demetevler Spor Tesisi'ne verildi.

02.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:05

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen meclise verilerek komisyona havale edilen, "Demetevler Spor Tesisi'nin isminin Emre Gönlüşen Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi" önerisi önceki gün yapılan Eylül ayının ilk meclis toplantısında oylandı ve kabul edildi.

"KONUYU MECLİSE TAŞIDIK VE KABUL GÖRDÜ"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Gönlüşen, içimizden yetişerek Adanamızı ulusal anlamda en iyi şekilde temsil etmiş bir spor sunucusu idi. Genç yaşta hayata veda ederek bizleri derinden üzmüştür. Bizde ismini yaşatmak adına belediyemize ait Demetevler Spor Tesisi'nin ismini Emre Gönlüşen Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi konusunu meclisimize taşıdık ve kabul gördü. Hassasiyetlerinden dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Merhum Emre Gönlüşen'e bir kez daha Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in ismi Demetevler Spor Tesisi'ne verildi

Başkan Akay, Adana'ya ve Seyhan'a fayda sağlayabilecek hizmetlerin hızla gerçekleşmesi anlamında meclis olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaçlarının bulunduğunu bunu sağladıkları vakit çok daha güzel işlerin altına imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in ismi Demetevler Spor Tesisi'ne verildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
007: güzel uyu iyi insan. . .
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