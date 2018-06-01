Emre Çolak, Arap Takımı Al Wahda'yla Sözleşme İmzaladı

Dün İspanyol basınının "Beşiktaş'a gidiyor" yazdığı Emre Çolak, gece yarısı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2 sezon önce Galatasaray'dan ayrılarak La Liga ekibi Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, takımıyla bu sezon küme düşmüştü. Adı Beşiktaş ile anılan futbolcu sürpriz bir kararla Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu.

27 yaşındaki oyuncu, BAE Ligi ekiplerinden Al Wahda ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Al Wahda Kulübü de Emre Çolak'ın transferini sosyal medya hesabından açıkladı.

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YORUMLAR (29)

  • BANKACI:
    türkiyedeki basın kadar yalan yazan dünyada yoktur herhalde. bir haber yazıyorlar tutarsa ilkbiz yazdı başmakalede geciyor. tutmassa o haberden hiç bahsetmiyorlar. gıkları bile çıkmaz. ya tutarsa nasrettin hoca misali
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  • RECEP:
    tanırım kendisini çok mütevazi çok alçakgönüllü karakterli bir insandır. hakkında hayırlısı olsun.
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  • MİSAFİR:
    Bence vasat üstü faydalı ve sorunsuz futbolcuydu. Onun yarısı olamayan yabancılar onun 4 katı fazla paralar aldı gs dan. Yaş itibariyle futbolunun son birkaç yılında parayı tercih etmesi gayet doğal ve doğru. Başarılar dilerim.
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  • KAYSERİLİ:
    yalan doln çok nasılsa beşiktaşa gelişide yalandı ya tutarsa ben yazmıştım oluyor ama gazeticilerin yazdığı transferlerin yüzde doksanı yalan
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