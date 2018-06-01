Emre Çolak, Arap Takımı Al Wahda'yla Sözleşme İmzaladı

türkiyedeki basın kadar yalan yazan dünyada yoktur herhalde. bir haber yazıyorlar tutarsa ilkbiz yazdı başmakalede geciyor. tutmassa o haberden hiç bahsetmiyorlar. gıkları bile çıkmaz. ya tutarsa nasrettin hoca misali
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2 sezon önce Galatasaray'dan ayrılarak La Liga ekibi Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, takımıyla bu sezon küme düşmüştü. Adı Beşiktaş ile anılan futbolcu sürpriz bir kararla Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu.
27 yaşındaki oyuncu, BAE Ligi ekiplerinden Al Wahda ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Al Wahda Kulübü de Emre Çolak'ın transferini sosyal medya hesabından açıkladı.