Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'nin ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, göz yaşlarına engel olmadı.
27.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:55
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi son dakikalarda attığı gollerle 3-2 kazanan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.
Emre, karşılaşmanın 65. dakikasında Gökhan Töre'nin atıldığı pozisyon sonrası eleştirilerin odağı olmuştu. Maçın son düdüğüyle göz yaşlarını tutamayan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşı Serdar Aziz teselli etti.