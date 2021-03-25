Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, birbirleri hakkında ne söylemişti?
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başında teknik sorumlu olacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra da Emre Belözoğlu ve kendisinin dominant karakterler olduğuna dikkat çeken teknik direktör Erol Bulut, şunları söylemişti: "Emre'yle bir ara takım arkadaşı olacaktık Newcastle'da... Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a transfer olacaktım. Oraya gittiğimde Emre'yle birlikte kaldık, birlikte antrenman yapıyorduk. O gerçekleşmedi... Takım iki maç kaybedince hoca görevinden alındı. Bizim de işimiz suya düştü. Emre olsun Volkan olsun ben olayım, güçlü, dominant karakterleriz. Her şeyi konuşarak, istişare ederek konuşuyoruz. Geldiğimiz günden beri herhangi bir sorun yaşamadık, yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki maçlar, puanlar kaybedeceğiz ama oturup konuşarak çözüme götürürüz. Her şeyin Fenerbahçe için yapılması gerektiğini herkesin bilmesi gerekiyor. Emre Belözoğlu altyapı ile ilgili çok iyi çalışmalar yaptı ve kulüp olarak bunu uygulamaya çalışacağız. Altınordu bunu iyi yapıyor. 5'e 2 ile bu olmaz. Bunu daha önceki röportajımda söyledim. Altyapı çalışmaları farklı olmalı. U15, U17 çok önemli. Doğru sistem gerek."- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER