Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın kendisiyle ilgili "'FETÖ' hakkında bir açıklama bile yapamadı" sözlerine yanıt verdi. Belözoğlu, "Gerçekten üzücü oldu bu açıklamaları. Söyleyeceklerim var bu konuyla ilgili ama şimdilik susmayı tercih ediyorum" dedi.

Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'tan sonra takımın başına geçmesinin ardından ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Ümit Özat'ın açıklamasına üzüldüğünü ifade eden Belözoğlu, "Bu camia için 1 dakika bile forma giymiş kişi benim için çok değerlidir. Kendisiyle birebir sohbetim yoktur. Milli Takım'da 5-10 kere birlikte oynadık. Bu açıklamalar çok üzücü. Benim de söyleyeceklerim var ama bu konuyla ilgili şimdilik susmayı tercih ediyorum" dedi.

FÜTURSUZCA LAFLAR SÖYLEMEM

Özat'la ilgili Belözoğlu devamında, "Fenerbahçe'nin menfaatine iş gelip dayandığında söylemem gerekenler olabilir. Çok söylemem gerekse de konuşmamam gerekiyor. 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum.Saha dışına çıkınca, futbolculuğun ne kadar zor olduğunu bilirim. Hiçbir arkadaşım için bu kadar rahatça, fütursuzca laflar söylemem. Günün sonunda herkes kendi karakterini sergiler" diye konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Ülkemiz ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Koronavirüsün bitmesini diliyorum. Milli Takımımızın gösterdiği performans mutlu etti. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. İnşallah sonu da güzel olur. Şimdiki Milli Takım gerçekten çok iyi, ben sanırım orada şans bulamazdım. Nazar değmesin.

"EROL BULUT'A BURADA KARIŞAN OLMADI"

Erol Bulut hocamıza burada yaptığı hizmetler, çalışkan ruhuyla ortaya koymuş olduğu irade için teşekkürler. Onunla çalışmak bizim için keyifliydi. İyi bir tecrübe oldu. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Kendisine karışan asla olmadı. Volkan Hoca'nın kulaklığına Erol Bulut'un yardımcıları bilgi veriyor, benim ne söylendiğimden haberim bile yok. Erol Bulut kendisine karıştıracak bir hoca değil, iyi bir hoca kendisine karıştırmaz.

"FENERBAHÇELİLER'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Kalan 10 maçta en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hem zekamı hem de kalbimi koymaya devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet aynıdır. Teknik direktör biraz daha farklı. 10 hafta sonra inşallah tüm Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek. 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı dağıtabilmek.

"FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ'E SAYGI DUYUYORUM"

Fenerbahçe, buraya gönül verenlerin herkesin Fenerbahçe'sidir. Herkesin kendine has değerlendirmesi var. Bu ülkede en uzun süre futbol oynayan futbolcu olarak, geliştirmeye çalıştığım özellikleri arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Fatih Terim, Sergen Yalçın, Şenol Güneş... Hepsine saygı duyuyorum. Bana ne görev verilirse verilsin en iyisini yapmak adına mücadele edeceğim. İnandığım değerlerden vazgeçmeyeceğim.

"SAMATTA'YI HERKES İSTİYORDU"

Samatta, Premier Lig'e gitmiş Aston Villa'da istediğini bulamayan, çıkış arayan bir oyuncuydu. Cisse, 20'den fazla gol attı. Vedat'ı sattık. Samatta herkesin istediği, talip olduğu bir futbolcuydu. Planlama yaparken, mevcut ligi bilen oyuncular üzerinden de gittik. Futbolda bazen hesaplar tutmaz. Çok büyük beklentiniz olan oyuncudan karşılık göremeyebilirsiniz. İyi bir takım kurduk.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE VAKİT AYIRACAĞIM"

Sportif direktörlük görevime vakit ayıracağım. Orada da Fenerbahçe'nin kendi problemleri var. Bizden beklentileri olan oyuncu-menajer ilişkilerine dayanan bir durumlar. Biz aslında bu senenin takımını yaparken, yüzde 80 oranında bir sonraki takımı hesaplamıştık. Biz olsak da olmasak da ufak dokunuşlarla ligi sonuna kadar götürebilir. Ben aynı zamanda sportif direktörlük görevine devam edeceğim.

"TFF'NİN ŞAMPİYONLUKLARI SAYACAĞINI TEMENNİ EDİYORUM"

Ben de bu ülkenin yetiştirdiği önemli oyunculardan biriydim. TFF'nin bu şampiyonlukları dahil edeceğini temenni ediyorum, öyle inanıyorum. Çok değerli isimleri Süper Lig'in adının önüne koyduk, onları yok sayamayız. Bununla ilgili de en doğru karar çıkacaktır.

"İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Sezon başında Serkan Reçber ile bazı görüşmelerimiz olmuştu. Devam etmedi. Bilgi alış-verişi şeklinde oldu. İsmail Kartal ile 3 Temmuz'u yaşadık. Değerli bir ağabeyimdir. Kendisiyle görüşmemiz olmadı. Erzurumspor'dan ayrılması bizle alakalı bir durum değil.

"OZAN TUFAN BANA SİNİRLENİYOR"

Ozan Tufan saha içinde birlikte oynadığım, gelişimine şahit olduğum oyunculardan biri. Eksikliğini gördüğümde söylüyorum. Biraz sinirleniyor, üzülüyor. Futbolcunun gerçeğidir. Bazen ona gerçeği söylemeyen kişileri etrafında barındırırlar. Ozan Tufan'ın geleceğinin iyi şekilde ivmeleneceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçında oyuna girdi, bir anda tempo değişti. Ozan Tufan'ı da geliştireceğiz. Futbolcu, gelişmeye devam etmelidir. Kendisini yeterli gören oyuncu kaybetmeye mahkumdur. Her gün yeni bir hedef koyacaksın. İstikrarı olmalı. Ozan Tufan da çok önemli ve değerli bir oyuncu. Her oyuncumuza çok ihtiyacımız var.

"SONUNU DÜŞÜNEN KAHRAMAN OLAMAZ"

Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonunda değerlendiririz. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye espri de yaptık. Fenerbahçelilere mutlu olacakları bir takım için göreve soyundum. Elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım."