Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı - Haberler Spor
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Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakada Berkay Özcan ile buldukları golün taktiğini soyunma odasında taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı.

- Emre Belözoğlu taktiği verdi, Berkay golü attı

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakada Berkay Özcan ile buldukları golün taktiğini soyunma odasında taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından ise Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun devre arasında soyunma odasında Berkay Özcan'ın attığı golün taktiğini birebir anlattığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda taktik tahtasına yaptığı çizimlerle de oyuncularından istediklerini görsellerle aktarıyor.

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emre Belözoğlu, Berkay Özcan, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Haber

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