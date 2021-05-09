Emre Belözoğlu sezon başında gelseydi Fenerbahçe şampiyon olacaktı

Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Emre Belözoğlu döneminde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 puan toplayarak 2,50 ortalamaya ulaştı ve genç hoca kulüp tarihinde zirveye oturdu. Belözoğlu, bu istatistiği göz önüne alındığında sezon başından beri Fenerbahçe'yi çalıştırsaydı takım şampiyon, devre arasında gelmiş olsa lider olabilirdi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde hiç maç kaybetmedi. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler son iki haftaya şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak giriyorlar.

KULÜP TARİHİNİN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe son olarak deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 2-1 kazandı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe böylece Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 20 puan toplarken 2,50 ortalamaya ulaşan genç teknik adam kulüp tarihinin zirvesine çıktı. Fenerbahçe sezon başında beri 2,50 ortalamaya sahip olsa 2,50x38=95 puan alacak ve şampiyonluğunu ilan edecekti.

LİDER OLACAKTI

Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 42 puanla kapattı. 20 maçta 42 puan alan Fenerbahçe, devre arasından sonra Emre Belözoğlu'nun ortalamasına ulaşsaydı 18x2,50=45 puan daha toplayacaktı. Fenerbahçe böylece 87 puana ulaşıp lider olarak son iki haftaya girecekti.

(FANATİK)