Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 83. dakikasında Gustavo'nun yerine Ömer Faruk Beyaz oyuna dahil oldu. Genç futbolcunun oyuna girdiğini gören Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, ayağa kalkıp alkışladı.