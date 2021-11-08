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Emre Belözoğlu'ndan müthiş istatistik! Üç büyüklerle farkı kapattı

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Başakşehir, Emre Belözoğlu ile Süper Lig'de art arda 4 maçını da kazandı. 12 puan toplayan Başakşehir, üç büyüklerle aradaki farkı eritti.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ile uçuşa geçti. Başakşehir, 4 maçta 4 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı.

Emre Belözoğlu'ndan müthiş istatistik! Üç büyüklerle farkı kapattı

Başakşehir, Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilmişti. Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.

Emre Belözoğlu'ndan müthiş istatistik! Üç büyüklerle farkı kapattı

Başakşehir, 18 puanla 9. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile fark 2'ye, Galatasaray'la 3'e indi.

Başakşehir Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ardından Antalyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-1 ve son olarak Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Başakşehir bu maçlarda 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

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