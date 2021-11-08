Emre Belözoğlu'ndan müthiş istatistik! Üç büyüklerle farkı kapattı
Başakşehir, Emre Belözoğlu ile Süper Lig'de art arda 4 maçını da kazandı. 12 puan toplayan Başakşehir, üç büyüklerle aradaki farkı eritti.
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ile uçuşa geçti. Başakşehir, 4 maçta 4 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı.
Başakşehir, Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilmişti. Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.
Başakşehir, 18 puanla 9. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile fark 2'ye, Galatasaray'la 3'e indi.
Başakşehir Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ardından Antalyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-1 ve son olarak Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Başakşehir bu maçlarda 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021