Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk antrenmanda futbolcularla saha içinde özel bir görüşme yaptı. Yeni hoca, futbolculara "İçinizden birisiyim. Beraber oynadığım, bizimle beraber olan, kader birliği yaptığım, çok değerli arkadaşlarım var. Allah utandırmasın. İyi olacağına inanıyorum" dedi.

Sarı-lacivertli kulüp, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi yapılan toplantının görüntüsünü paylaştı.

Futbolculara hitap eden ve Süper Lig'de 10 maç kaldığını hatırlatan Belözoğlu, "Bizler, bugünden itibaren son 10 maçın her puanına talip bir şekilde beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına buradaki herkesin inandığına eminim." diye konuştu.

"BAŞARIYI DA BAŞARISIZLIĞI DA BERABER SAHİPLENECEĞİZ"

Kendisinin de Fenerbahçe takımında oynadığını hatırlatan Emre Belözoğlu, "İçinizden birisiyim. Beraber oynadığım, bizimle beraber olan, kader birliği yaptığım, çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için keyif alacak, eğlenecek şekilde birbirine inanan ve güvenen bir takım olacağız. 30 hafta buraya kadar getirdik. Erol (Bulut) hoca ve ekibinin de ciddi katkıları var. Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa, bir kişiye, sadece bir ekibe mal edilemez. Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın. İyi olacağına inanıyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim

Emre Belözoğlu'na konuşması sırasında, Volkan Demirel ile Selçuk Şahin'in yanı sıra idari menajer Volkan Ballı eşlik etti.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Haber Yorumları (3)
SEBATSPOR: NASIL içlerinden biri imiş hangileri ile oynamış futbol kariyerinde . Yok futbolcu olarak diyorsa EROLDA futbol içinden geldi . yanlış 1
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AKÇAABATLISELÇUK: ağlattı bizi bu kadar duygusal konuşmamı olur , GİTME Sırası emre yede , volkan ada gelecek
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FB: sen kimsin bunun kararını senmi vereceksin yeni sezon öncesi çok büyük teknik direktör gelecek belki onun yardımcısı olacak emre şu anda emre kendi teknik direktör yazında kariyeri kupalarla dolu hoca gelirse onunda yardımcısı olacak emre ile volkan
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