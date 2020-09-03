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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına müjde: Transferler sürecek

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi verdi. Birçok önemli ismi takıma kazandıran Belözoğlu, buna karşın transferlerin devam edeceğini söyledi.

03.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:15

Futbolu bırakıp sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, transfer döneminde müthiş işlere imza attı. Mert Hakan, Sosa, Caner, Gökhan, Novak, Valencia, Lemos gibi yıldızları kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye kazandıran genç sportif direktör, Fanatik Gazetesine çok özel açıklamalar yaptı.

Emre Belözoğlu, "Başkanımız Ali Koç önderliğinde, yöneticilerimizle birlikte Fenerbahçe'nin menfaatleri için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYANA FORMA YOK"

Belözoğlu, geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çekerek, "Bunun yansımalarını kamp döneminde ve oynadığımız 4 hazırlık maçında gördük. Erol Bulut hocamız ile iyi bir diyalog kurduk. Transferde beklentilerini çok açık bir şekilde bize anlattı. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız, eski futbolcuların enerjilerini de artırdı" diye konuştu. Emre Belözoğlu, Erol hocanın adeta bir forma savaşı başlattığını söyleyerek, "Herkes biliyor ki çalışmayana forma yok" dedi.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Volkan Demirel için ayrı bir parantez açan Emre, "Pro lisans kursu sonrası daha aktif bir şekilde mesai harcıyor" ifadelerini kullandı. Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Emre Belözoğlu sözlerini şöyle noktaladı: Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına müjde: Transferler sürecek
Haber Yorumları (5)
EEE: Gelecekler değil, kimlerin gideceği daha büyük soru işareti bende
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ESKİ PROFESYONEL: 20, 28 yaş arası Alman milli oyuncularından transfer edebiliyorsan adamsın.
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BJK Lİ: BU DAVARIN YÜZÜ SADECE GALATARAY İLE GÜLDÜ VE BAŞALARILAR KAZANDI FENERBAHÇEDE HEP AĞLADI TOSBAAAA
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