Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık
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Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık

13.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:17
Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık

Mesut Özil transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sürecin ağır ilerlediğini ancak Mesut'un sarı lacivertli kulübe her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, son günlerde gündeme oturan Mesut Özil transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu konuyla ilgili, "Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı" ifadelerini kullandı.

"BİZE YÜK OLMAYACAK"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak" dedi.

Haber Yorumları (1)
:D: şu adamı hiç bir takımın taraftarı sevmez, ama gel gör ki koskoca fb nin sportif direktörü, bu yere gökhan gibi, alex gibi EFENDİ adamları koyacaksın. imaj önemli emre buraya yakışmıyor. bu arada gs taraftarıyım.
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