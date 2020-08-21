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Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Jose Sosa transferinde son yaklaştı. İstanbul'a gelen Sosa ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması beklenen sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun Arjantinli yıldız için Başkan Ali Koç'u ikna ettiği öğrenildi.

21.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:02

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferinde Emre Belözoğlu'nun Başkan Ali Koç'un üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı.

Kadrosunu Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur ile güçlendiren sarı lacivertliler, son olarak anlaşmaya vardığı Jose Sosa'yı İstanbul'a getirdi.

BAŞKAN İLE BİZZAT KONUŞTU

Arjantinli yıldız için Emre Belözoğlu bizzat devreye girdiği öğrenildi. Futbolu bırakma kararı aldıktan sonra takım liderliği için Sosa'yı düşünen Belözoğlu, başkan Ali Koç'a bu düşüncesini açtığı ve ikna ettiği ileri sürüldü. Yapılan görüşmede Jose Sosa'nın 35 yaşında olmasına karşın liderliği, profesyonelliği ve kalitesiyle takımda fark yaratacağı konuşuldu.

Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
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