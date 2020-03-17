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Yalçın Koşukavak, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Altay, Spor

Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon sportif direktörlük görevine soyunması beklenen Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a talip oldu.

17.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:29
Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı

Ersun Yanal'ın görevi bırakmasından sonra hoca arayışına giren Fenerbahçe Yönetimi, sürpriz bir şekilde Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'ın kapısını çalarak el sıkıştı.

Milliyet'in haberine göre; başkan Ali Koç'un gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı kaptan Emre Belözoğlu ile yeni hoca konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli ismin, lig bitine kadar Koşukavak'ın takımı çalıştırabileceğini, ardından da yeni teknik direktörün yardımcılığını yapabileceğini söylediği öğrenildi.

ALTAY BAŞKANI DA DOĞRULADI

Bu fikre sıcak bakan Başkan Koç'un önce 47 yaşındaki teknik adam ile bir araya geldiği, teklifine olumlu yanıt almasından sonra da Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nu aradığı bildirildi.

Ekmekçioğlu, Milliyet'e Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi doğrularken, "Yalçın hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar" dedi.

Fenerbahçe ile anlaşan Yalçın Koşukavak, pazartesi Altay'dan ayrılık için izin aldı. İzmir ekibiyle yollarını ayıran ve oyuncularıyla vedalaşan deneyimli teknik adam akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Koşukavak'ın birkaç gün içinde işbaşı yapması bekleniyor.

SADECE İDMAN YAPTIRABİLECEK

Altay'ın başında altı maça çıkan ve üç galibiyet, üç beraberlik alan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile anlaşması durumunda kulübede görev alamayacak.

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Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı

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Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı

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