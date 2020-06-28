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Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kırmızı kart ile oyundan atıldığı pozisyonu TRT Spor'da Ersin Düzen'e mesajla anlattı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasının olmadığını itiraf etti.

28.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:34

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta konuk ekipten Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonucu ikinci kez sarı kart görmüştü.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, TRT Spor kanalında yayınlanan Stadyum programında Ersin Düzen'e mesajla pozisyonu anlattı. Emre Belözoğlu pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını iletti. Ersin Düzen ayrıca, Emre'nin Gökhan Töre'nin dirsek teması olmadığını hakeme maç esnasında söylediği bilgisini paylaştı.

Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti

ADİL GEVREK: KEŞKE MAÇTA SÖYLESEYDİ

Maç sonunda bir televizyon kanalına konuşan Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'e, Emre Belözoğlu'nun, "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" sözleri soruldu. Başkan Gevrek ise "Keşke Emre Belözoğlu bunu maçta bunu söyleseydi. Herkes hakemlerden dert yanıyor. Hak ve hukuk konusunda korkularına yenik düşüyorlar" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: EMRE BELÖZOĞLU İLE KONUŞTUM

Rıdvan Dilmen de maçın ardından Emre Belözoğlu ile telefonda konuştuğunu söyledi ve NTV yayınına bağlanarak konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti

"Emre Belözoğlu'na eleştirilerim oldu, sonra telefonlaştık. Üzgün olduğunu söyledi. Kafaya çıktığı zaman, burnu ile alnı arası değmiş topa, o yüzden suratını tutmuş. Hakeme 'Gökhan Töre dirsek atmadı, top suratıma geldiği için suratımı tuttum, omzu omzuma geldi' demiş. 'Direk kırmızı mı gösterdin?' demiş, 'Hayır ikinci sarıdan attım' demiş." Hakem sürtünmeden dolayı sarı kart verdiğini söylemiş. Gerçekten üzgün olduğunu söyledi"

Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
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