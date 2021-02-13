Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü
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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü

13.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:06
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü

Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük için A Milli Takım'ın başında bulunan Şenol Güneş'le görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray derbisini kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör Erol Bulut olmuştu. Genç teknik adamla yolların ayrılacağının iddia edildiği dönemde flaş bir isim ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü.

ALİ KOÇ SICAK BAKIYOR

Güneş'in Avrupa Şampiyonası nedeniyle teklife net bir yanıt vermediği belirtilirken, başkan Ali Koç'un da tecrübeli hocaya sıcak baktığı ifade edildi.

9 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Kariyerinde iki kez ay-yıldızlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş, 8 farklı kulüpte görev aldı. Tecrübeli hoca, sırasıyla Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

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