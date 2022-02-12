Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'u üzdü! Başakşehir'de yeni transferler şov yaptı - Haberler
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Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'u üzdü! Başakşehir'de yeni transferler şov yaptı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'u üzdü! Başakşehir'de yeni transferler şov yaptı

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'u puan vermedi.

Başakşehir yeni transferleriyle galibiyete uzandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbul'da oynanan Başakşehir-Gaziantep karşılaşması nefes kesti. Temponun yüksek olduğu maçta gülen taraf Başakşehir oldu.

Emre Belözoğlu, esi dostu Erol Bulut'u üzdü! Başakşehir'i yeni transferleri taşıdı

Başakşehir'de yeni transfer Pizzi, 34. dakikada pedeyi açtı. Golün asistini de bir diğer yein transfer Trezeguet yaptı.

Başakşehir 86. dakikada yeni transferlerden Serdar Gürler'in golüyle galibiyete erişti. İstanbul ekibi 37 puana yükselirken, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Erol Bulut'a puan vermedi. Bulut maçtan önce, "Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'de uzun yıllar çalışmak güzel olurdu" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk, Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Spor, Haberler

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