Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir
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Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sonra A Takım Futbol Direktörü görevine geçen Emre Belözoğlu, Kevin Mirallas transferinde Erol Bulut ile karşı karşıya geldiği iddialarını yalanladı. Belözoğlu, "Bu futbolcu için girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu bazı medya organlarında ve sosyal medyada çıkan Kevin Mirallas haberleri üzerine Sporx'e konuştu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Bahse konu olan oyuncu ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi.

POLEMİKLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTEMEDİ

Kevin Mirallas ile ilgili Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun karşı karşıya geldiği haberleri, açıklama yapma mecburiyetinde bıraktı. Daha önce bizzat transferle ilgili yalanlama konusuna girmeyen Belözoğlu, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Erol Bulut'la ilgili polemik yaşadığı iddialarının güçlenmemesi için yanıt vermek durumunda kaldı.

Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir
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Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir - Haberler Spor
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