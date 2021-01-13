Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi
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Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi

13.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:06

Fenerbahçe, Fildişili stoper Simon Deli için Brugge kulübüne 2.5 milyon euro teklif etti. Belçika basınına göre Brugge, Deli için Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor. Transfer görüşmelerini Fenerbahçe adına Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların Brugge'de forma giyen Fildişili stoper Simon Deli için Belçika kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

BRUGGE 2.5 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Brugge'ün Deli'yi Slavia Prag'dan transfer ederken ödediği rakamın ise sarı-lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon euro olduğu da öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor.

(Takvim)

Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi
Haber Yorumları (7)
BJK: ben olsam 3 milyon veriri nasıl olsa cebinden cıkmıyor
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KÖROĞLU: Alışmıştır fazla para harcamaya nasılsa acun topluyo heryerde fenere
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BURAK: Bu futbol kulüpleri yüzünden son 10 yılda spor kaynaklı 1. 5 milyar dolar açık verdik . Ya illaki her sene şampiyon olmalımısınız . Kadronu ur kadro otursun ertesi sene şampiyon ol , hersene takımlar deli gibi para harcadığı için Futbol kulüpleri mali açıdan bitik . Bu paralara yabancının en iyisi de gelmiyor zaten bu da ligin seviyesini düşürmekte.
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