Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi

Fenerbahçe, Fildişili stoper Simon Deli için Brugge kulübüne 2.5 milyon euro teklif etti. Belçika basınına göre Brugge, Deli için Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor. Transfer görüşmelerini Fenerbahçe adına Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların Brugge'de forma giyen Fildişili stoper Simon Deli için Belçika kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

BRUGGE 2.5 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Brugge'ün Deli'yi Slavia Prag'dan transfer ederken ödediği rakamın ise sarı-lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon euro olduğu da öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor.

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