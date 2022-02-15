Emre Belözoğlu dediğini yaptı! Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun takımında görmeyi çok istediği 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

YENİ SEZONDA BAŞKAŞKEHİR FORMASI GİYECEK

Akşam'ın haberine göre, Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. 2012-13 sezonunun başında Arsenal'den 500 bin euro karşılığında transfer edilen Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda Başakşehir'in yolunu tutuyor. Turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği oyuncuyla anlaşma sağladı.

"KAPIYI KAPATIYORMUŞ GİBİ KONUŞMAK OLMAZ"

Oğuzhan Özyakup ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak Emre Belözoğlu transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" cevabını vermişti.

Haberler.com - Spor