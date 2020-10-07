Emre Belözoğlu, Comolli'nin bıraktığı enkazı yok etti ve taraftarın gönlünde taht kurdu
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Emre Belözoğlu, Comolli'nin bıraktığı enkazı yok etti ve taraftarın gönlünde taht kurdu

07.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:27

Resmi olarak sportif direktörlüğü açıklanmayan Emre Belözoğlu, selefi Damien Comolli'nin izlerini ayağının tozuyla sildi. Fransız spor adamının aldığı isimlerden sadece 3'ü taraftarın gözüne girebildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, resmi olarak açıklanmayan sportif direktörlük görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

Formasını çıkarıp, takım elbisesini giyen 40 yaşındaki Belözoğlu, transfer dönemine "Alo ben Emre ağabeyin" diyerek bitirdiği 18 transferle damgasını vurdu, Başkan Ali Koç'un göreve geldiği 2018 yılında futbolu emanet ettiği Damien Comolli'nin de izlerini sildi.

SADECE 3 İSİM TAKIMDA KALMAYI BAŞARDI

Fransız sportif direktör 12 Haziran 2018 - 16 Ocak 2020 arasında toplam 30 oyuncu transferi yaparken bunlardan 22'siyle yollar ayrıldı. Comolli'nın aldığı Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, beğenilen isimler olarak takımda kalmayı başardı.

Fenerbahçe savunmaya 6, orta sahaya 3 ve hücum hattına ise 7 oyuncu transferi gerçekleştirdi. 15 futbolcuyla yollarını ayıran Kanarya, Vedat Muriqi'ten 17.5 milyon euro gelir elde etti.

(Sabah)

Emre Belözoğlu, Comolli'nin bıraktığı enkazı yok etti ve taraftarın gönlünde taht kurdu
Haber Yorumları (5)
DAYI AĞABEY: o fikirleri veren benim emre ağabeyin arkasındaki gizli isim olarak mustafa ağabeyiyin arkasındaki Dayı ağabeyim
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MUSTAFA AĞABEY: o fikirleri veren benim emre ağabeyin arkasındaki gizli isim olarak mustafa ağabeyiyim
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JOKER: alo ben emre abin ; benim senin gibi abim yok şak ; aaaa yüzüme kapattı
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