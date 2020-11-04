Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye standartlarının üzerinde futbolcu dediği genç futbolcu Burak İnce için şimdiden Altınordu Kulübü ile iletişime geçti.

Fenerbahçe'de futbolu bırakmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu transferlerde başrolde oynadı. Tecrübeli isim, sportif direktör olduktan sonra ise yardımcısı olarak eski takım arkadaşı olan Selçuk Şahin ile birlikte görev yapacak.

Transferde doğru hamleler yapmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu bu transferle bizzat ilgilenecek.

EMRE'NİN "VELİAHTIM" DEDİĞİ İSİM BURAK İNCE

Fenerbahçe adına gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu, radarına veliahtım dediği genç ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isim Altınordu forması giyen Burak İnce.

KULÜBÜYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Emre Belözoğlu'nun, Türkiye standartlarının üzerinde futbolcu dediği genç futbolcu için şimdiden Altınordu Kulübü ile iletişime geçtiği öğrenildi.

16 yaşındaki oyuncu bu sezon Altınordu formasıyla 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

GENÇLERE DÜŞKÜN

Ülke futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla son maçında oyundan çıkarken kaptanlık bandını yine genç isim olan Ömer Faruk Beyaz'a vermişti. Sarı-lacivertliler bu sezon başında genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.

(Sabah)