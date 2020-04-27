Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu Fox TV'de yayınlanan sahur programına katıldı. Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatmak istediklerini söyleyen Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'ndan önce verdikleri sadakanın, kafileyi taşıyan uçağı koruduğunu ve türbülans sonrası düşmesini engellediğini ifade etti.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu katıldığı sahur programında hem ramazan günlerini, hem koronavirüs sebebiyle yaşanan zor durumu hem de sarı lacivertli takımın sezonun geri kalanındaki hedeflerini anlattı.

Belözoğlu sarı lacivertlilerin sezonun kalan bölümünde gerçekçi olmak gerekirse şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını ancak taraftarlarına sezon bitmeden bir hediye vermek istediklerini söyledi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ramazan olunca insanın aklına çocukluğu geliyor. Çocukluğumuzdan bu zamana geleceğimiz aklımıza gelmiyor tabii. Ramazanın kıymetini biraz daha fazla bilmemiz gerekiyor. Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız"

"HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞIYORUZ"

"Kulübümüzün hazırladığı bir programımız var. Haftada 4 gün ev idmanı yapıyoruz. Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. İyi çalışmaya gayret gösteriyoruz, nasıl insanlar dışarıya çıkmak istiyorsa biz de sahada olmak istiyoruz. Herşeyden bir ders çıkarmak gerekiyor, düşünen her insan gibi biz de bunun da bir sınav olduğunu düşünüyoruz"

"MÜBAREK BİR İŞ YAPIYORLAR"

"Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen işini yapmak zorunda olan insanlar var. Allah hepsini korusun çok mübarek işler yapıyorlar."

"ŞÖHRET GELİP GEÇİCİ"

"Bizim futbolcu olarak normal insanlardan farklı bir sınavımız var. O da şöhret. Onu kaldırmak da hiç kolay değil. Genç arkadaşlarıma söyleyebileceğim bizler de onlara elimizden geldiğince vatana millete hayırlı olmalarını söylüyoruz, bazen futbolun da şöhretin de geçeceğini ifade ediyoruz. Bazen biz de sahada istenmeyen görüntüler versek de böyle vakitler birbirimize kaynaşmamız için çok önemli"

"O UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE SADAKA VERMİŞTİK"

"2002 Dünya Kupası'nda uçakta çok ciddi bir türbülans hadisesi yaşamıştık. O uçağa binmeden önce de aramızda biraz sadaka toplamıştık. Sağ salim çok şükür uçaktan indikten sonra da kurtulmamızın sebebini biraz da buna bağlamıştık."

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

"Fenerbahçe olarak bu sezon şampiyonluk için biraz işimiz zor tabii. Lig bitmedi, matematiksel olarak hala şansımız var ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Hedefimiz şuanda Türkiye Kupası olarak gözüküyor."

"HİÇ BİR ARKADAŞIMIZ TARAFTARI ÜZMEK İSTEMEZ"

"Camiamız bizim her zaman arkamızda oldu. Zaman zaman beklenenleri yapamasak da arkamızda oldular. Sezon sonu gelir bunun da bir bedeli olur. Hiç bir futbolcu arkadaşımız taraftarı üzmek istemez."

"TARAFTARIMIZA KUPA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

"Taraftarımızı tatile de çıkmadan önce bir kupa kazandığımızı göstermek isteriz. Ancak önce ülkemizin insanımızın sağlığı daha önemli. Şu günlerin hayırlısıyla bitmesini diliyorum"