Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı
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Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve mevcut performansı ile Galatasaraylıları mutlu edemeyen 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, mukavele uzatma görüşmelerinde kapıyı çok yüksekten açtı. Akbaba'nın menajeri, oyuncusu için 500 bin euro imza parası istedi. Yönetim de bu talep sonrası büyük şaşkınlık yaşadı, ve hiç düşünülmeden reddedildi.

Galatasaray Yönetimi'nin yeni kontrat yapmaya sıcak baktığı ancak taraftarların 'kalsın mı gitsin mi?' tartışması içinde olduğu Emre Akbaba, menajeri vasıtası ile kulüpten imza parası istedi. Emre Akbaba'nın temsilcisi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için 500 bin euro imza parası talep etti.

"ASLA KABUL ETMEYİZ"

Galatasaray taraftarının 2018 yılında Alanyaspor'dan transferi sırasındaki duruşu nedeniyle 'Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba' tezahüratı yaptığı futbolcu için gelen bu istek yönetimi tam anlamıyla şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan yöneticiler, sürpriz talebi 'Asla kabul etmeyiz' diyerek anında reddetti.

ARDA VE TAYLAN'DAN FAZLASI

Yıllık 4 milyon TL'ye kaptan Arda'yı, 3.2 milyon TL'ye de Taylan Antalyalı'yı oynatan Cim-Bom, sadece imza parasıyla bu oyuncuların kazancından fazlasını isteyen Akbaba'nın tavrına çok şaşırdı. Akbaba, 2 sezondur beklenen katkıyı da veremiyor.

Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı
Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı
Haber Yorumları (2)
UĞUR DURAN: Kusura bakma Emre. İyi Bir Galatasaraylı olman için geçmişteki Galatasaraylı oyuncuların transfer tavırlarına bakmalısın. İyi bir Galatasaraylı boş kağıda imza atar. (Bülent Korkmaz gibi)
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RAŞİT YANMAZ: türk futbolcuların çöpleri bizde kralları avrupada her konuda üstün olmak zorundamı avrupa bizden
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:09:43. #1.15#
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