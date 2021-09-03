Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklarla bir türlü istediği formu yakalayamayan Emre Akbaba, kulüpten ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna adı bildirilmeyen ve bugün idmana çıkmayan Akbaba'nın eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.