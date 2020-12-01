Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67-66
SALON: EnkaHAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Kerem Baki (xx), Kaan Büyükçil (xx)PETKİMSPOR: Yiğitcan (x) 3, Ray (xxx) 15, Wimbush (xxx) 13, Hummer (xxx) 15, Zack (xx) 9, Boran (xx) 4, Ege (x), Hakan (x), Dorukhan (xx) 8EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem (xx) 8, Lemar (xx) 8, Kelly (xxx)...
SALON: Enka
HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Kerem Baki (xx), Kaan Büyükçil (xx)PETKİMSPOR: Yiğitcan (x) 3, Ray (xxx) 15, Wimbush (xxx) 13, Hummer (xxx) 15, Zack (xx) 9, Boran (xx) 4, Ege (x), Hakan (x), Dorukhan (xx) 8EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem (xx) 8, Lemar (xx) 8, Kelly (xxx) 11, Simpson (xxx) 13, Doğan (x) 4, Orhan (x) 4, Tomas (xx) 6, Metehan (x) 6, Can Uğur (xx) 61'İNCİ PERİYOT: 21-14DEVRE: 40-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61
ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, oldukça çekişmeli geçen maçta Empera Halı Gaziantep Basketbol'u süre bitiminde serbest atıştan bulduğu sayıyla yenerek yenerek 10 haftada 5'inci galibiyetini elde etti: 67-66. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 21-14, ilk yarısı 40-32 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta rakibine 14 sayı şansı tanıyıp 29 sayı atan konuk ekip dördüncü periyoda önde girdi. Son periyotta iyi savunmayla Gaziantep ekibine 5 sayı attıran Petkimspor, skor 66-66'yken süre bitiminde Hummer'la 2 serbest atıştan ilkini sayıya çevirip salondan galibiyetle ayrıldı: 67-66. Petkimspor'da Hummer ve Ray 15'er, Wimbush 13 sayıyla oynadı.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı