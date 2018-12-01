Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanından Kan Bağışı

Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanından Kan Bağışı

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanından Kan Bağışı

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Atatürk Meydanı'ndaki Türk Kızılayı kan bağış aracını ziyaret eten Aktaş ve Yakın, burada gönüllü olarak kan bağışı yaptı.

Kızılay yetkilileri ve diğer bağışçılarla sohbet eden Aktaş ve Yakın, kan bağışının önemine işaret etti.

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