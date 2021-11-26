EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM

İLKADIM'DA HAFTA SONU NÖBETÇİ VEZNELER AÇIK OLACAK

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin devam ettiğini belirterek, 2'nci taksit ödemeleri için 'son gün 30 Kasım' çağrısında bulundu. Başkan Demirtaş, ödemelerin belediyeye gelmeden web sitesi üzerinden de yapılabildiğini söyledi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Salı günü sona erecek olan vergi yatırma işlemleri, belediye veznelerinden nakit veya kredi kartlarının yanı sıra İlkadım Belediyesi web sitesi https://www. ilkadim. bel. tr/ebelediye/ adresinden de ödeme yapılabiliyor.

"Alınan vergi hizmet olarak geri dönüyor"

Alınan vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğünü hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımız Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım Salı gününe kadar ödeyebilecek. Belediyemize ödenen bu vergiler ilçemize hizmet olarak dönmektedir. Vergilerimizi ihmal etmeyelim. İlçemizi daha da güzelleştirelim. Hep birlikte el ele daha güzel bir İlkadım oluşturmak için çalışacağız" dedi.

"Nöbetçi veznelerimiz açık olacak"

Teknolojik yenikleri belediye ile buluşturduklarını da dile getiren Başkan Demirtaş, " Vatandaşlarımız belediye Hizmet Binamız dahil, hafta sonu nöbetçi bıraktığımız mobil veznelerimizden de nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabilecekler. Hafta sonu nöbetçi olacak mobil vezneler ise yerleri şöyle;

27 Kasım Cumartesi: Subaşı, İlyasköy, Gazi Park vezneleri

28 Kasım Pazar: Cumhuriyet Meydanı, İlyasköy, Gazi Park vezneleri

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