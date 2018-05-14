Emlak Sektörü Hak Ettiği İtibara Kavuşacak"

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklar için belirlediği kriterler sektörümüzü hak ettiği itibara kavuşturacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın, gelecek hafta Başbakanlığa sevk edileceğini belirtmesi sonrasında sektör temsilcilerinden görüşler gelmeye başladı. 27 Nisan tarihinde, sektör temsilcilerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun bir araya geldiği çalıştay yapılmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklar için belirlediği kriterler sektörümüzü hak ettiği itibara kavuşturacak. İnsanların hayatlarındaki en önemli karar olan gayrimenkul alım ve satımında, ayakçılar ortadan kalkacak, artık profesyonel kişiler aracılığı ile yazılı sözleşmeler çerçevesinde yapılacak. Yetki belgesi olmayan, oda ve vergi kaydı olmayan kişiler emlakçılık yapamayacak" dedi.

"Hizmet bedeli kabul edilebilir bir oran"

Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranının, katma değer vergisi hariç toplamda yüzde 4 olmasına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, "Daha önce KDV dahil yüzde 3 düşünülen oran çalıştay sonrasında yüzde 4+KDV'ye yükseltilmiş oldu. Bu oran sözleşmelerin yazılı şekilde yapılacak olması avantajı ile bizler için kabul edilebilir bir hizmet bedelidir. Kiralamalarda da hizmet bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık kira bedeli olması farklı uygulamaların da önüne geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Aynı yerde başka iş ve hizmet ifa edilemeyecek"

Emlak işletmelerinde başka ticari faaliyette bulunulamayacak olmasının, sektörü daha nitelikli hale getireceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Bu düzenleme ile emlak ofisi olmadan, emlak aracılık faaliyet yapılamayacak. Ofis için net 30 metrekare şartı getirilecek. Verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler ofisteki arşiv bölümünde korunacak. Her iki tarafında yararına, dürüstlük kurallarına uygun olarak hareket edilecek" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeler yazılı olacak

Taşınmaz ticaretine ilişkin yapılacak sözleşmelerin yazılı olacağını da belirten Özelmacıklı, "Borçlar kanunu 520. maddesine göre taşınmazlar konusundaki sözleşmelerin yazılı şekilde yapılma şartı sektörde yeterince uygulanamıyordu. Artık, yeni adı ile yetkilendirme sözleşmeleri ile satış, kiralama, emlak görme gibi belgelerimizin uygulanması yönetmelik çerçevesinde de zorunlu olacak. Yönetmeliğe aykırı davranana işletmelerin yetki belgeleri 2 yıl süre ile iptal edilecek" dedi. - İSTANBUL