Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi şartları ve aylık taksit miktarı nedir, çekiliş var mı?

Bu yeni sistem, çekilişli ve çekilişsiz olmak üzere iki farklı yöntemle işleyecek. Katılımcılar, faizsiz şekilde birikim yaparak belirlenen taksit planlarına dâhil olabilecek ve devlet güvencesi ile ev, araç ya da iş yeri sahibi olma fırsatı yakalayacak. Bakan Kurum, sistemin detaylı şartlarını ve aylık ödeme planlarını da kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

FAİZSİZ DESTEK, DEVLET TEMİNATIYLA

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak hayata geçirilen Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz finansman imkânı sağlayacak. Bu sistemde katılımcılar, kendi bütçelerine uygun şekilde tasarruf ederken eksik kalan tutar Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak ve süreç devlet güvencesi altında yürütülecek.

"HERKESE BİR EV, ARAÇ VE İŞ YERİ HEDEFİ"

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada vatandaşların en temel ihtiyaçlarına faizsiz yöntemlerle kavuşabileceğini belirterek, "Herkesin başını sokabileceği bir evi, binebileceği aracı ve bereketli bir dükkânı olsun istiyoruz" sözleriyle hedefi özetledi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK UYGULAMA

Bu yeni modelle birlikte Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansmanı alanında faaliyet göstermeye başladı. Kurum, kısa süre önce başlatılan gayrimenkul sertifikası uygulamasını da hatırlatarak, vatandaşların küçük birikimlerle konut sahibi olmasının önünü açtıklarını ifade etti.

İKİ FARKLI MODELLE DESTEK

Vatandaşlara iki farklı yöntemle destek sağlanacak:

• Çekilişli Model: Noter huzurunda yapılacak çekilişlerle her ay belirlenen katılımcılara destek verilecek.

• Çekilişsiz Model: Katılımcılar teslim tarihini kendileri seçebilecek ve peşinat ya da taksit planlarıyla ev, araç ya da iş yeri sahibi olabilecek.

TOKİ VE EMLAK KONUT GÜVENCESİYLE

Sistem kapsamında konut sahibi olmak isteyenlere, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle faizsiz konut edinme fırsatı sunulacak. Bu sayede vatandaşlar güvenli ve devlet destekli projeler üzerinden ev sahibi olabilecek.

"MİLLETİMİZİN HAYIR DUASI EN BÜYÜK KAZANCIMIZ"

Bakan Kurum konuşmasını, "Vatandaşımızın mutluluğunu artırmak, yenilikçi konut, araç ve iş yeri edindirme çözümleri sunmak önceliğimizdir. Bizim en büyük hedefimiz milletimizin hayır duasını almaktır" sözleriyle tamamladı.

