EMITT'in gözdesi Bursa

BURSA (İHA) - Bursa'nın sahip olduğu turizm imkanlarını dünyaya anlatmak adına farklı bölgelerde fuarlara katılımlar gerçekleştiren, tanıtım günleri, B2B görüşmeleri ve turizm profesyonellerine yönelik programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, bu yıl 25'incisi organize edilen EMITT Turizm Fuarı'nda yine Bursa'yı tanıtıyor.

EMITT Turizm Fuarı, dünyanın farklı ülkelerine ait çok özel destinasyonları bünyesinde misafir ediyor. Dünyanın en etkili turizm fuarları arasında yer alan EMITT, aynı zamanda turistlere ürün ve hizmetleri sağlayan tur operatörleri ile alım heyetlerini de bir araya getiriyor.

Turizmde birlikten güç doğuyor

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin birlikte oluşturduğu Bursa standında, şehrin sahip olduğu doğal alanlar ile bu alanların sağladığı ürün ve hizmetler tanıtılıyor. Bursa'nın değerleri, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin yanı sıra Gemlik, Gürsu, İnegöl, Orhaneli, Yıldırım, Keles, Harmancık, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya ve İznik belediyelerinin anlatımlarıyla da öne çıkartıldı. Bursa standında 'son dönemde kırsal alanların gelişimine turizm ile vurgu yapan' Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gemlik Ticaret Borsası, Balaban Kadınlar Kalkınma Kooperatifi, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ve Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de yer aldı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa

TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın sahip olduğu kültürel değerlerden olan Bursa ipeği, İznik çinisi ile 'UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan' Karagöz ve Hacivat, Bursa standında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış programının ardından fuar alanını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa standına özel ilgi gösterdi. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ile Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Bursa'nın hem Türk Dünyası Kültür Başkenti olması hem de UNESCO'nun Şehirler Ağı'na dahil edilmesiyle ilgili süreçte gerçekleştirilen çalışmaları Bakan Ersoy'a anlattı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bursa standına gelerek, tarihi, doğal ve turistik değerlerin ön plana alınması yönündeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Dijital medya çalışmaları örnek alınıyor

Fuar kapsamında düzenlenen 'Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde Influencer Pazarlama' konulu panelde konuşan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Bursa'da sosyal medya fenomenleriyle birlikte kentin sahip olduğu destinasyon ağını büyütme hedefleri doğrultusunda edindikleri deneyimleri paylaştı. Dijital pazarlamanın önemine vurgu yapan Baştürk, "Son iki yılda yapılan çalışmalarla kültürden sanata, macera sporlarından gastronomiye, kış sporlarından termal deneyimlemeye kadar pek çok değerin dünyanın tüm coğrafyalarında milyonlarca insana erişiminin sağladığını kaydetti. - BURSA