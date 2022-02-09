EMİTT 2022'ye İznik çıkarması

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik Belediyesi bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e çıkarma yaptı.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez ağırlıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta İznik standına gelen tüm misafirler ile tek tek ilgilenerek turizm acenteleri ve ilgili kurumlar ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik EMİTT 2022'de göz doldurdu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik dünya da eşine az rastlanan bir açık hava müzesi. Tabiatı, tarihi, gölü, sebze ve meyve çeşitliliği ile ülkemizin gözde bir ilçesi. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk yılda hazırlıklarımızı yaparak 2020 yılında EMİTT'e katılmıştık. Burada yaptığımız iş birliklerinin faydasını ilçemiz büyük ölçüde gördü. Şimdi sıra EMİTT 2022'de. Pandeminin değiştirdiği turizm tercihleri bizlere gösterdi ki İznik gibi yerlere ilgi daha da artıyor. Bizlerde bu yıl ilçemizi tüm değerleriyle sektörün tüm temsilcileriyle buluşturmak için EMİTT 2022'de yerimizi aldık. EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının belirlenmesinde de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul olan EMITT bu sene de sektöre öncülük edecek" diye konuştu. - BURSA