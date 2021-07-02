Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri! Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri! Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?

Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri! Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yaptığı şarkılarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, yepyeni parçasını 2 Temmuz'da paylaştı. Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Saman Sarısı, Müzik Kutusu, Nalan, Beyaz Skandalım gibi pek çok şarkısıyla popüler hale gelen Emir Can İğrek, yaptığı işlerle büyük beğeni topluyor. Peki, Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?

Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Albümleri, EP'leri ve singlelarıyla beğeni toplayan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Çiftetelli'nin sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri!

EMİR CAN İĞREK ÇİFTETELLİ ŞARKI SÖZLERİ

Çiftetelli oynar düzenli

Her gün kafamda binbir düşünce

Bilmem neden bu göğsümde mermi

Sarsam geçer mi? Yok sanmam

*

Bu açık hapishanede yine de bi sahne bulurum yar yar

Emeği de ziyan edebilir ama yüreği ziyan edemez o vandallar

*

Eyvah gönlüm yandım koş

Düşler müşler artık boş

Hanlar yıkılmış düşmüş

Hancı hala çok sarhoş

*

Eyvah gönlüm yandım koş

İşler güçler olmuş yaş

Hanlar yıkılmış düşmüş

Hancılar hala sarhoş

*

Eyvah gönlüm yandım koş

Düşler müşler artık boş

Hanlar satılmış düşmüş

Hancı hala çok sarhoş

  • Söz&Müzik: Emir Can İğrek
  • Düzenleme: Yiğit Avcı
  • Mix&Mastering: Emre Kaya
  • Menajerlik: Hypers
  • Yapım Şirketi: Hype Music
  • Prodüksiyon Şirketi: Hype Production
  • Yönetmen & Kurgu: Melih Kun
  • Genel Koordinatör: Aytaç Bilgin
  • Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
  • Uygulayıcı Yapımcı: Dilara Bucak
  • Proje Yöneticisi: Ozan Bektaş
  • Yapım Ekibi: İrem Geylan, İlayda Lafcı, Kemal Can Özkan
  • Focus Puller: Fırat Levendoğlu
  • Kamera Asist: Fatih Satıcı
  • Colorist: Okan Heptaş
  • Işık Şefi: Onur Karaca
  • Işık Asist: Semih Dönmez
  • Işık Asist: Onur Ercan
  • Backstage: Özgür Ergül
  • Styling: Şeyda Sözüer
  • Fotoğraf: Turan Ertekin
  • Makyaj: Caner Bala
  • Saç: Yasin Erhan
  • MCN: Hype Channels
  • YouTube Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri! Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:04:54. #1.14#

title