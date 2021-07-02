Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri! Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?
Yaptığı şarkılarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, yepyeni parçasını 2 Temmuz'da paylaştı. Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Saman Sarısı, Müzik Kutusu, Nalan, Beyaz Skandalım gibi pek çok şarkısıyla popüler hale gelen Emir Can İğrek, yaptığı işlerle büyük beğeni topluyor. Peki, Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?
Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Albümleri, EP'leri ve singlelarıyla beğeni toplayan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Çiftetelli'nin sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri!
EMİR CAN İĞREK ÇİFTETELLİ ŞARKI SÖZLERİ
Çiftetelli oynar düzenli
Her gün kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok sanmam
*
Bu açık hapishanede yine de bi sahne bulurum yar yar
Emeği de ziyan edebilir ama yüreği ziyan edemez o vandallar
*
Eyvah gönlüm yandım koş
Düşler müşler artık boş
Hanlar yıkılmış düşmüş
Hancı hala çok sarhoş
*
Eyvah gönlüm yandım koş
İşler güçler olmuş yaş
Hanlar yıkılmış düşmüş
Hancılar hala sarhoş
*
Eyvah gönlüm yandım koş
Düşler müşler artık boş
Hanlar satılmış düşmüş
Hancı hala çok sarhoş
- Söz&Müzik: Emir Can İğrek
- Düzenleme: Yiğit Avcı
- Mix&Mastering: Emre Kaya
- Menajerlik: Hypers
- Yapım Şirketi: Hype Music
- Prodüksiyon Şirketi: Hype Production
- Yönetmen & Kurgu: Melih Kun
- Genel Koordinatör: Aytaç Bilgin
- Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
- Uygulayıcı Yapımcı: Dilara Bucak
- Proje Yöneticisi: Ozan Bektaş
- Yapım Ekibi: İrem Geylan, İlayda Lafcı, Kemal Can Özkan
- Focus Puller: Fırat Levendoğlu
- Kamera Asist: Fatih Satıcı
- Colorist: Okan Heptaş
- Işık Şefi: Onur Karaca
- Işık Asist: Semih Dönmez
- Işık Asist: Onur Ercan
- Backstage: Özgür Ergül
- Styling: Şeyda Sözüer
- Fotoğraf: Turan Ertekin
- Makyaj: Caner Bala
- Saç: Yasin Erhan
- MCN: Hype Channels
- YouTube Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz