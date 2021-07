Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri! Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?

Yaptığı şarkılarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, yepyeni parçasını 2 Temmuz'da paylaştı. Emir Can İğrek Çiftetelli şarkı sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Saman Sarısı, Müzik Kutusu, Nalan, Beyaz Skandalım gibi pek çok şarkısıyla popüler hale gelen Emir Can İğrek, yaptığı işlerle büyük beğeni topluyor. Peki, Emir Can İğrek Çiftetelli sözleri nelerdir?