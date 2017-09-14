Emin'i Yunanistan'a İteliyoruz! (Video)
Canlı yayınlarda soğuk esprileri ile bizi hayattan bezdiren Emin'i bu videomuzda Yunanistan'a iteliyoruz!
Canlı yayınlarda soğuk esprileri ile bizi hayattan bezdiren Emin'i bu videomuzda Yunanistan'a iteliyoruz! Ayrıca seyahat etmeyi sevenler için, 5 farklı seyahat uygulamasının da özelliklerine yakından bakıyoruz.
En iyi 5 seyahat uygulaması
Listemizin ilk sırasında uygun fiyata uçak bileti alabileceğiniz Turna.com var. Bu uygulama sayesinde farklı havayolu şirketlerinin uçak bileti fiyatlarını görmek ve karşılaştırmak mümkün. Ayrıca Turna puan sayesinde ücretsiz uçak bileti satın alma ve kredi kartı puanlarıyla bilet satın alma gibi ek özellikler de bu uygulamada yer alıyor.
Seyahat severlerin sıklıkla kullandığı bir diğer uygulama ise XE Currency. Bu uygulama sayesinde farklı para birimlerini hızlıca dönüştürebilmek mümkün.
Listemizde kalacak yer arayanlar için iki farklı uygulama bulunuyor. Bunlardan biri otel yerine günlük ev kirayalabildiğiniz Airbnb, bir diğeri de yeni insanlarla tanışmak ve onların evine konuk olmak için kullanabileceğiniz CouchSurfing.
Listemizin son sırasında ise offline harita, Wi-Fi ve restoran bulma gibi özelliklere sahip olan Maps ME yer alıyor. Uygulamaların indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
iOS için Turna.com indirAndroid için Turna.com indiriOS için XE Currency indirAndroid için XE Currency indiriOS için Airbnb indir
Android için AirBnb indiriOS için CouchSurfing indirAndroid için CouchSurfing indiriOS için Maps ME indirAndroid için Maps ME indir