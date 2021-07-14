Emin Adanur: "Hepiniz kaçacak yer arayacaksınız"
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Emin Adanur: "Hepiniz kaçacak yer arayacaksınız"

Emin Adanur: 'Hepiniz kaçacak yer arayacaksınız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, çok sert açıklamalarda bulundu.

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, çok sert açıklamalarda bulundu. Adanur, "Siz futbolcuları arayıp transfer tahtasının açılmaması için bu kadar direniyorsunuz ya; Vallahi billahi bu iş bitecek, tahta açılacak, gerçekler konuşulacak ve hepiniz kaçacak yer arayacaksınız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Emin Adanur'dan çok sert açıklamalar geldi. Yönetim liderliği görevini de üstlenen Adanur, transfer tahtasının açılmaması için uğraş verenlere serzenişte bulundu. Emin Adanur, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Siz futbolcuları arayıp, bu işin olmaması, tahtanın açılmaması için bu kadar direniyorsunuz ya; Vallahi billahi bu iş bitecek, tahta açılacak, gerçekler konuşulacak ve hepiniz kaçacak yer arayacaksınız."

"Bursaspor kurtulacak, söz veriyorum"

Adanur şöyle devam etti: "Barış Yardımcı, 2.5 milyon borcumuz var, ilk görüşmelerde her şey olumlu, hatta süper. Fakat geçen hafta Barış parasının tamamını istiyor ve üstüne basa basa diyorki, 'Benim Ali Ay'a borcum var'. Ali Ay arkadaşlarımız tarafından aranıyor, bu ne borcu deniyor ve akabinde parasının hepsini isteyen Barış'a 600.000 TL göndererek anlaşma yapıyoruz. Sana borcunun tamamını tahsil et diyen kim Barış?" Emin Adanur son olarak, "Tahta açılsın işte böyle tek tek açıklanacak bir sürü olay var. Sabredin arkadaşlar, Bursaspor kurtulacak. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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