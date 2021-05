Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz

Bursaspor Kulübü'nde yönetime talip olan isimlerden Emin Adanur, kendileri için camianın güvenini kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz.

Bursaspor Kulübü'nde yönetime talip olan isimlerden Emin Adanur, kendileri için camianın güvenini kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Eski günlerine dönmesini hedefliyoruz. Bunu başaracağımızı da çok iyi biliyoruz" dedi.

Bursaspor Kulübü'nde yaklaşan olağan genel kurul öncesinde, yönetime talip olan fakat tüzük gereği başkan adayı olamadığından, yönetiminde yer alan Hayrettin Gülgüler'i başkanlık için destekleyen Emin Adanur, yaptıkları çalışmalara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kulübün son yıllarda çektiği sıkıntıları çok iyi bildiklerini belirten Emin Adanur, Bursaspor'un 2 yıldır hak etmediği bir ligde mücadele verdiğini dile getirdi. Bursaspor'un Türkiye 'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir camia olduğunu hatırlatan Adanur, "Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Eski günlerine dönmesini hedefliyoruz. Bunu başaracağımızı da çok iyi biliyoruz. Göreve gelirsek eğer tek olmazsa olmazımız Bursaspor'u Süper Lig'e çıkarmak olacak" diye konuştu."BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"Borç yükünün kendilerini kesinlikle korkutmadığını ifade eden Adanur, "Bu borç, tecrübeli diye lanse edilen ancak kulübü yönetemeyen başkanlar sayesinde oluştu. ve bugün çıkıp hala aday olmayı düşünüyorlar. Zaten Bursaspor, onların yaptıklarından dolayı kötü durumda. Soruyorum; geçmişte Bursaspor'u iflasa sürükleyen, dibe vurduran başkanlar bugün nasıl ayağa kaldıracak? Yönetim olarak bu işin üstesinden geliriz. Dikkat edin adaylığımızı biz bugün açıklamadık. Uzun zamandır çalışıyoruz ve sorunların ne olduğunu çok biliyoruz" dedi."GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ""Bursaspor camiasına bugüne kadar sözler verildi fakat hiçbiri tutulmadı" diyen Adanur, şöyle devam etti: "Bu borcu yapanlar şeffaflık sözü verdi, tutulmadı. Bursaspor camiasından her şey gizlendi. İnanın biz böyle olmayacağız. Ne ödeme yaptıysak, camiamız bilecek. Benim Bursaspor'dan ayrıldığımı vakit de başım dik bir şekilde gezebilmem lazım. Ben Bursasporluyum ve Bursa'da yaşıyorum. Yarın bir gün yolda bir çocuk bana 'Başkan böyle böyle dedin ama yapmadın' derse kahrolurum. Resmi internet sitemizden günlük, haftalık olarak bu açıklamaları zaten göreceksiniz. Bizim için camianın güvenini kazanmak çok önemli.""HEPSİ DIŞLANMIŞ " Transfer tahtasıyla da ilgili de açıklamada bulunan Adanur, "Tahtayı açtıramayacaksak zaten göreve gelmemizin bir anlamı yok. Bunun ilk günden sözünü verdik. ve hemen çalışmalarına başladık. Bugüne kadar alacaklı olan birçok isimle görüştük. Çoğunluğun yaklaşımı olumlu. Bursaspor'a yardımcı olmak istiyorlar. Hatta isim vermeden şunu da söyleyebilirim; Bursaspor'dan yüklü miktarda alacağı olan bir isim, ayrılırken kırılmasına rağmen 'Ben Bursaspor'u çok seviyorum. O dönem yönetim beni dışladı, sessiz sedasız ayrıldım ancak kulübüm için 1 lira almadan gerekli imzayı atarım' dedi. Bizler onu aradığımız vakit o kadar mutlu oldu ki, anlatamam. Çünkü bugüne kadar ne arayan olmuş, ne de soran. Böyle birçok olayla karşılaştık" şeklinde konuştu."BİZ NEDEN BOUPENDZA BULAMIYORUZ?"Transfer için de uzun süredir çalıştıklarını belirten Adanur, "Ben her zaman şuna inandım; transferde kulübün bir yapısı olacak. Transfer sadece hocaya bırakılmaz. Son kararlar tabii ki hocayla birlikte verilir ancak kulüp olarak sizin bir şeyler yapabilmeniz önemli. Biz scout'larımıza uzun süredir oyuncu izletiyoruz. Elimizde iyi bir liste oluştu. Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde önemli saptamalarımız var. Mesela Hatayspor Boupendza'yı 350 bin Euro'ya Türkiye'ye getirdi. Bugün 10 milyon Euro fiyat biçiliyor. İşte biz de bunu yapmalıyız. ve inanın şu an bu tarzda isimler elimizde var. Çünkü araştırdık ve bulduk. Sadece menajerlerin sözüne baktığınız vakit, tablo düştüğümüz durum gibi oluyor. Ama araştırırsanız, oyuncuyu gidip yerinde izlerseniz, farklı oluyor. Biz scout'larımıza oyuncuların çoğunu canlı olarak izlettirdik. Göreve gelirsek eğer zaten bu çalışmaların ürünlerini göreceksiniz. Şu da var; eğer biz seçilemezsek yeni göreve gelecek yönetime de bu listeyi vermeye hazırız" dedi."BİZ HAYAL SATMIYORUZ"Son olarak plan ve projeleriyle ilgili konuşan Emin Adanur, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi ben çıkıp, Bursaspor Lisesi, alışveriş merkezi gibi çeşitli projeler açıklayabilirim. Geçmişte bunların sözü verildi. Peki ne oldu, yapıldı mı? Sadece hayal sattılar, göz boyadılar. Benim için olmazsa olmaz Süper Lig'e çıkmak. Bursaspor'un şu an içinde bulunduğu durum, öyle projeleri yapmaya fırsat vermez. Bunlar zamanla olacak şeyler. Bunları yapacağını açıklayan aday varsa da eğer sakın inanmayın, yapamaz çünkü. Süper Lig'e çıkalım, bakın ondan sonra neler olur neler. Biz hayal satmıyoruz, yapabileceklerimizi söylüyoruz. Benim için önemli iki nokta var. İlki transfer tahtası, ikincisi Süper Lig. Bursaspor'un şu an elinde önemli bir iskelet de var. Mustafa Hoca, gençlerimizle birlikte bu sezon elinden geleni yaptı. İyi bir iskelet oluşturdu. Pırıl pırıl olan gençlerimiz Türkiye'nin gündemine oturdu. Bizim işte böyle bir heyecana ihtiyacımız var. Çocuklarımız bence Bursaspor'un yükselişinin fitilini ateşledi. Biz onların yolundan devam etmek istiyoruz. Onlara yardımcı olmaya geliyoruz. Bugüne kadar kadro içerisindeki isimler birçok sıkıntı yaşadı. Ben onlara şunun sözünü veriyorum, oyuncularımızın hepsi haklarını zamanında alacak. Bursaspor'da artık bunun gibi sıkıntılar yaşanmayacak. Ben bugün şirketimde çalışanlarıma nasıl özen gösteriyorsam, onlar da emeklerinin karşılığını günü gününe alacak. Yönetimimizle birlikte artık Bursaspor'da bambaşka bir süreç başlayacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL