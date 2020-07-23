Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Bankalar emeklilerin maaşlarını kendilerinden alması için promosyon yarışına girerken, kampanyalar ile ödenen meblağ 2.550 TL'yi buluyor. İşte banka banka emekliye verilen promosyon ücretleri.

Temmuz zamlarını hesaplarında gören emekliler için bir diğer önemli konu da promosyon ücretleri. Bankalar emekli müşterileri için birçok promosyon imkanı sunuyor. Maaşa göre en az 500 TL promosyon verilirken, ücret 1.000 TL'ye kadar çıkıyor. Kampanyalar ile 2.550 TL'yi bulan ödemeler de oluyor.

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

- AKBANK: Maaşa göre 500, 625 ve 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

- DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira ödeme yapıyor.

- FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625 ve 750 lira ödeme yapıyor.

- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.

- ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

- İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.

- ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 ödeme talimatına 150, emekli yakınını getirene kişi başına 150 lira, bin lira alışverişe 200 lira bonus imkanı var.

- HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

- VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.