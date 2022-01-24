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Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Paralar, emeklilerin aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıüı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

27 OCAK'TA HESAPLARDA

Aylık farklarıyla ilgili bakanlıktan açıklamada 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödeneceği kaydedildi.

ÜÇER AYLIK ALANLAR

Bakanlığın açıklamasına göre, aylıklarını her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar için ise:

  • 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
  • 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
  • 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Emekli, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)
Mehmet Vatandaş:enflasyon farkını bile bir aydır vermeyip sonrada enflasyona ezdirmedik diyecesiniz ha Cevap Yaz 7 22 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:Siğze geçmişteeki gibi maaşları para yok diye yatırmayan hükümet bayramlarda bunlar şunu alır buna harcar diye maaşı bayram sonrasına erteleyen hükümetler lazım da işte yaranaqmmazsın senin gibilerine. size trilyona versen katrilyon isterseniz. 0 0 Yayından Kaldır
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