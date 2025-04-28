Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son dakika açıklamaları!

Emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son dakika açıklamaları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Türkiye genelinde milyonlarca emekli, emekli maaşlarına zam konusunda gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. Son dakika gelişmelerine göre, emekli maaşlarına zam ile ilgili hükümet kanadından yeni bilgiler paylaşıldı.

Ekonomik gelişmelerin ardından emekli maaşlarına ara zam yapılmasına yönelik beklenti artıyor. Özellikle yıl ortası ve enflasyon verileri sonrası, emekli maaşlarına zam oranı merak ediliyor. Peki, emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son açıklamalar ve tahminler...

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Uzmanlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına zam oranının netleşeceğini belirtiyor. Şu ana kadar yapılan hesaplamalar, emekli maaşlarına zam oranının en az %20 ile %25 arasında olabileceğine işaret ediyor.

Emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son dakika açıklamaları!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de en düşük emekli maaşı, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için %15,75 oranında artırılarak 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmiştir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL 2025?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de asgari ücret, %30 oranında artırılarak net 22.104 TL olarak belirlenmiştir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.