Emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son dakika açıklamaları!

Ekonomik gelişmelerin ardından emekli maaşlarına ara zam yapılmasına yönelik beklenti artıyor. Özellikle yıl ortası ve enflasyon verileri sonrası, emekli maaşlarına zam oranı merak ediliyor. Peki, emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son açıklamalar ve tahminler...

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Uzmanlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına zam oranının netleşeceğini belirtiyor. Şu ana kadar yapılan hesaplamalar, emekli maaşlarına zam oranının en az %20 ile %25 arasında olabileceğine işaret ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de en düşük emekli maaşı, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için %15,75 oranında artırılarak 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmiştir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL 2025?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de asgari ücret, %30 oranında artırılarak net 22.104 TL olarak belirlenmiştir.