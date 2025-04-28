Emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son dakika açıklamaları!
Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Türkiye genelinde milyonlarca emekli, emekli maaşlarına zam konusunda gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. Son dakika gelişmelerine göre, emekli maaşlarına zam ile ilgili hükümet kanadından yeni bilgiler paylaşıldı.
Ekonomik gelişmelerin ardından emekli maaşlarına ara zam yapılmasına yönelik beklenti artıyor. Özellikle yıl ortası ve enflasyon verileri sonrası, emekli maaşlarına zam oranı merak ediliyor. Peki, emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte son açıklamalar ve tahminler...
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Uzmanlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına zam oranının netleşeceğini belirtiyor. Şu ana kadar yapılan hesaplamalar, emekli maaşlarına zam oranının en az %20 ile %25 arasında olabileceğine işaret ediyor.