Emekli maaşı cumartesi yatar mı? Emekli maaşı cumartesi gününe denk gelirse ne olur?

Emekli maaşı cumartesi yatar mı, emekli maaşı saat kaçta yatar sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI CUMARTESİYE DENK GELİRSE NE OLUR?

Emekli maaşının yatma tarihi cumartesi gününe denk geldiği durumunda maaş, bir gün önceden hesaba yatmaktadır. Bu durumda, PTT şubelerinden maaşlar çekilebilmektedir. Emekli maaşı eğer bankalar aracılığı ile alınacaksa, haftasonu olması farketmeksizin bankamatiklere giderek emekli maaşı kolaylıkla çekilebilir. Emekli maaşı hafta sonuna denk gelirse çekilecek olan PTT veya bankaya göre değişiklik gösterebilir. Banka aracılığı ile emekli maaşını çeken bireyler ise, konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi bankalarından da edinebilirler.

EMEKLİ MAAŞI CUMARTESİ YATAR MI?

Ziraat Bankası hesabı olan, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları Ocak 2022 döneminden itibaren Cumartesi gününe rastlaması halinde Cumartesi günü, Pazar gününe rastlaması halinde ise Pazar günü ödenmektedir.

Haberler.com - Gündem