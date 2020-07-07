Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor Milyonlarca emekli yılın ikinci ikramiyesi için heyecanla bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikramiyeler için henüz bir bilgilendirme yapmadı. Ancak ödemelerin en geç 27 - 30 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Mayıstaki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek nisanda verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27 - 30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK? – SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri – Şehit yakınları ve gaziler – Ölüm aylığı alanlar – Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, – Geçici köy korucuları– Şeref aylığı alanlar – Şampiyon sporcular, – Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, – Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.