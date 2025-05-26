Emekli bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair resmi açıklamalar beklenirken, vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi bugün yatar mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi bugün yatar mı? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN YATAR MI?

2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi tutarı, yapılan düzenlemeyle 4.000 TL olarak belirlendi.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bu ikramiyeden SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul, yetim maaşı alanlar, şehit yakınları ve gaziler gibi hak sahipleri faydalanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu doğrultuda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.