EMD'den '30. yaş' kutlaması

08.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:22

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri, derneğin 30. yaşını ve yeni yılı birlikte kutladı. Sektörün zor bir süreçten geçtiğini söyleyen EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "Son 5 yılda gazete tirajları 5 milyondan 2 milyona indi. Tirajlardaki düşüş reklam gelirlerini ve dolayısıyla istihdamı da olumsuz etkiledi. Umarım yeni yıl, yatırımların artıp işsizliğin düştüğü mutlu bir sene olur" dedi.



Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesinin, Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) düzenlediği 30. yaş ve yeni yıl kutlamasına İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Çiçek ile dernek üyesi ekonomi muhabirleri ile eşleri katıldı. Derneğin 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle üyelere seslenen EMD İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, "30 yıl bir insanın ömründe olduğu kadar, kurumların da yaşam sürelerinde hiç azımsanmayacak bir süre. Hele ki, EMD gibi gönüllü sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık geçmişe sahip kurum sayısı çok az" diye konuştu.



"İzmir televizyonuna kavuştu"



Önceki yıllarda basın sektöründeki kan kaybından sıkça söz ettiğini belirten Başkan Demircan, "İzmir'in yerel televizyonu olmayan iller arasında olmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirmiştik. 2019 yılında İzmir merkezli uydudan yayın yapan 3 televizyon kanalına kavuştuk. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artırırız" ifadelerini kullandı.



Olumsuzluklar zinciri



Basın sektörünün ekonomik kriz nedeniyle adeta bitkisel hayata girdiğinin aktaran Murat Demircan şunları söyledi: "2017 yılında 3 milyonun üzerinde olan gazete tirajları bugün 2 milyon bandında tutunmaya çalışıyor. Söz konusu rakamların 2014 yılında 5 milyonun üzerinde olduğunu düşünecek olursak son 5 yılda gazete tirajları 3 milyon düşmüş. Yani tirajda 5 yılda yüzde 60 erime olmuş. Tirajlardaki böylesine büyük düşüş reklam gelirlerini de olumsuz etkiliyor. Bu süreç de tabii ki en çok biz gazetecileri olumsuz etkiliyor."



"Tamamı kadroya alınsın"



Açıklanan istihdam paketini olumlu fakat eksik bulduklarını da kaydeden Demircan, "Söz konusu istihdam paketi çalışan lehine iyileştirilmeli. İŞKUR üzerinden 9 ay boyunca medya sektöründe istihdam edilen kişilerin en az yarısının sürekli kadroya alınma şartı, 'tamamının' istihdam edilmesi şeklinde değiştirilmelidir" ifadelerine yer verdi.



"Daha iyi bir yıl olmasını diliyoruz"



TÜİK verilerine göre 2020 yılının ekonomik açıdan 2019'a göre bir nebze olsun daha iyi olmasının beklendiğini söyleyen Demircan, "2020 yılının Türkiye'de hukukun ve insan haklarının demokratik ülkelerdeki seviyelere çıktığı, kadın cinayetlerinin son bulduğu, gazetecilerin özgürce yazabildikleri bir yıl olmasını diliyoruz" dedi.



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise, "Gazeteler kapanıyor, gazeteciler işsiz kalıyor. İşten çıkarılan gazeteci arkadaşlarımız için Avrupa Birliği projemiz kapsamındaki telif programıyla yazdıkları haber karşılığında çorbada bizim de bir parça tuzumuz olmakta" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA