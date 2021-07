Elrond (EGLD) coin nedir? Elrond (EGLD) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Elrond (EGLD) kendisini yeni internet ekonomisi, merkezi olmayan uygulamalar ve kurumsal kullanım için bir blok zinciri platformu olarak tanımlıyor .

Elrond bugünkü fiyatı ₺848,38 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.340.334.697 TRY. Elrond son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #54, piyasa değeri ₺15.158.995.856 TRY. Dolaşımdaki arz 17.868.228 EGLD coin ve maksimum seviyede. 31.415.926 EGLD coin.

ELROND (EGLD) NEDİR?

Elrond, parçalama kullanarak son derece hızlı işlem hızları sunmayı amaçlayan bir blok zinciri protokolüdür. Proje kendisini fintech, merkezi olmayan finans ve Nesnelerin İnterneti'ni içeren yeni internet için bir teknoloji ekosistemi olarak tanımlıyor . Onun akıllı sözleşmeler yürütme platformu 15,000 saniyede işlemler, altı saniyelik gecikme ve bir $ 0.001 işlem maliyetinin bildirildi yeteneğine sahiptir.

Blok zinciri, ağ ücretlerini ödemek, bahis yapmak ve doğrulayıcıları ödüllendirmek için kullanılan eGold veya EGLD olarak bilinen yerel bir tokene sahiptir .

Elrond ilk olarak Ağustos 2019'da duyuruldu ve ana ağı Temmuz 2020'de yayına girdi .

ELROND'UN KURUCULARI KİMDİR?

Elrond, 2017 yılının sonlarında, Lucian Todea ile birlikte Beniamin ve Lucian Mincu kardeşler tarafından , endüstrinin karşı karşıya olduğu en acil sorun olduğunu düşündükleri blok zinciri ölçeklenebilirliği sorununa bir çözüm olarak kuruldu .

Elrond'dan önce Beniamin ve Lucian Mincu, Beniamin Mincu'nun CEO ve Lucian Mincu'nun baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptığı bir dijital varlık yatırım fonu olan MetaChain Capital'i kurdu. İkisi ayrıca, ilk madeni para teklifleri hakkında bir bilgi toplayıcı olan ICO Market Data'nın kurucu ortağıydı .

Beniamin Mincu, Zilliqa (ZIL), Tezos (XTZ), Brave ve Binance gibi projelerde erken yatırımcı olmasının yanı sıra 2014-2015 yılları arasında blockchain platformu NEM için ürün, pazarlama ve topluluktan sorumluydu . Lucian Mincu, Uhrenwerk 24, Cetto ve Liebl Systems ile çalışmış bir bilgi teknolojisi mühendisi ve güvenlik uzmanı olarak ek deneyime sahiptir.

Todea, daha önce bir yazılım inceleme ve indirme sitesi olan Soft32'nin CEO'su ve bir mobil ödeme uygulaması olan mobilPay'in ortağı olan bir seri teknoloji girişimcisidir. Aynı zamanda biyometrik teknoloji şirketi TypingDNA ve muhasebe platformu SmartBill'e yatırım yapmış bir melek yatırımcıdır.

ELROND'U BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Elrond kendisini yeni internet ekonomisi, merkezi olmayan uygulamalar ve kurumsal kullanım için bir blok zinciri platformu olarak tanımlıyor. Ana satış noktası, yüksek ölçeklenebilirliğidir ve durum, ağ ve işlem paylaşımının uygulandığı ilk blok zinciri ağı olduğunu belirtir. Onun iktisat kağıda göre, istiyor onun ekosistem oluşturmak ve bir mağaza O değer varlık olarak EGLD kurar.

Bu amaca ulaşmak için ağ, dört parçaya bölünmüş 2.169 doğrulayıcı düğüm üzerinde çalışır: her biri saniyede 5.400 işlem yapabilen üç yürütme parçası ve bir koordinasyon parçası, "Metachain". Elrond'un uyarlanabilir durum parçalama mimarisi, durumu, işlemleri ve ağı tamamen parçalar. Verim talebi karşılanmadığında ek bir parça ekleyerek ölçeklenebilir. 50 parçada gruplandırılmış 29 ülkeden 1.500 düğümle halka açık bir ortamda 263.000 TPS çalıştırmak için test edildi.

Proje, benimsemeyi artırmak için, platformda geliştirme yapan geliştiricileri de destekleyerek akıllı sözleşme ücretlerinin %30'unu telif ücreti olarak kazanmalarını sağlıyor.

Şirket, ilk yılında ağda pay sahibi olmak için bir EGLD tokeni tedarikini sürdürüyor ve doğrulayıcı düğümler yıllık %36 oranında bir oran alıyor.

DOLAŞIMDA KAÇ ELROND (EGLD) COİN VAR?

Elrond ekonomik modeli, ağ doğrulayıcılarını ödüllendirmek için yeni jetonlarla 20.000.000 EGLD'den başlayan sınırlı bir arza sahiptir. Maksimum arz asla 31.415.926 EGLD'yi geçemez, ancak daha fazla işlem yapıldıkça bu sayı azalacaktır.

Elrond'un yerel jetonu ilk olarak, ilk arzının %19'unun satıldığı , %7,5'i jeton üretimi üzerine hemen kullanıma sunulduğu ve diğer %15,41'inin her üç ayda bir serbest bırakıldığı özel bir satış yoluyla satın alınabilir hale getirildi. Elrond ayrıca Binance'de %25'inin satıldığı ve hemen kullanıma sunulduğu bir ilk değişim teklifi düzenledi .

Kalan %56'nın %7'si ekosistem ödülleri için ayrılmıştı, %50'si hemen ve %50'si altı ay sonra serbest bırakıldı; DApp geliştiricileri için pazarlama, hibeler ve hızlandırıcı havuzu için %8,5, %81,17'si hemen ve %9,41'i altı ayda bir serbest bırakılır; %3,3'ü hemen, %33.3'ü altı ay sonra ve %33.3'ü 12 ay sonra serbest bırakılan bir topluluk fonu için %2; Danışmanlar için %2,5, bir yıl sonra serbest bırakılır; Elrond'un kurucuları ve çekirdek ekip üyeleri için %19, altı ay sonra %10, 12 ay sonra %10, 18, 24, 30 ve 36'dan sonra %15 ve 42 ay sonra %20; ve ekosistem desteği için şirket için %17, ilk yıl boyunca sadece stake için kullanılabilen %33,3'ü hemen serbest bırakıldı ve %66,6'sı bir yıldan başlamak üzere üç yılda üç eşit taksitte serbest bırakıldı.

Elrond'un tokenleri ilk olarak Binance Chain'de ERD adı altında toplam 20 milyar arz ile yayınlandı. Kasım 2019'da 500 milyon yakıldı ve Ethereum blok zincirinde ERC-20 jetonları olarak basıldı ve şirket , Eylül 2020'de jeton sahiplerinin ERC-20 ve BEP-2 jetonlarını ana ağ EGLD jetonları ile takas etmeleri için bir jeton takas etkinliği başlattı . Süreç sırasında, 1 EGLD için takas oranı 1.000 ERD olarak ayarlanarak toplam token arzı 20 milyardan 20 milyona düşürüldü.

ELROND AĞI NASIL GÜVENDE?



Elrond , düğümlerin doğrulama sürecine katılmak için EGLD belirteçlerini stake etmesi gereken güvenli bir hisse kanıtı mutabakat algoritması olarak adlandırdığı şeyi kullanır ve her doğrulayıcıya geçmiş etkinliğe dayalı bir derecelendirme puanı atanır ve bu, aynı zamanda bunların geçerli olup olmadığını da etkiler. seçildi. Bir doğrulayıcının derecesi çok düşerse, seçilmez ve para cezası ödemek zorundadır. Doğrulayıcılar ayrıca ağdan çıkarılabilir ve sürekli olarak ağın bütünlüğüne aykırı bir şekilde hareket ederlerse payları azaltılabilir.

Doğrulayıcılar, önceki doğrulama turlarına göre tahmin edilemeyecek veya değiştirilemeyecek şekilde rastgele seçilir. Ayrıca, doğrulayıcılar, gizli anlaşmayı önlemenin bir yolu olarak parçalar arasında periyodik olarak karıştırılır. Düğümler, güçlü kriptografik koruma için değiştirilmiş Boneh-Lynn-Shacham veya BLS, çoklu imzaları kullanarak birbirleriyle iletişim kurar.

ELROND'U (EGLD) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

EGLD, Binance , OKEx , Bitfinex ve BitMax gibi kripto para borsalarından satın alınabilir . Böyle ABD doları ve Endonezya rupiahının olarak fiat para birimleri karşısında takas olabilir, örneğin cryptocurrencies Bitcoin (BTC) ve Binance Para (BNB) ve stablecoins gibi Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD). Hem spot hem de türev piyasalarda alınıp satılabilir.