Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak

13.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:16

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.



Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in düzenlediği Altın Direksiyon Ödülü kapsamında "en iyi orta sınıf araba" seçilen Tesla Model 3 için Berlin'e gelen Elon Musk, ödül töreni sonrasında Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle