Elmas Lig'de Yasemin ve Yasmani 6'ncı oldu
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Elmas Lig'de Yasemin ve Yasmani 6'ncı oldu

Elmas Lig'de Yasemin ve Yasmani 6'ncı oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in 2'nci etabında yarışan milli atletlerden Yasemin Can ve Yasmani Copello 6'ncı sırayı aldı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in 2'nci etabında yarışan milli atletlerden Yasemin Can ve Yasmani Copello 6'ncı sırayı aldı.

Elmas Lig'in 2'nci etabı olan Doha'da milli atletlerden Yasmani Copello, Yasemin Can ve Ramil Guliyev ana programda, Kayhan Özer ise ön programdaki 100 metrede yarıştı. Doha yarışma rekorunun kırıldığı 400 metre engellide Yasmani Copello 49.11'lik derecesiyle bu yılki en iyisini geliştirip 6'ncı sırayı alırken, kadınlarda 3000 metrede ise Yasemin Can 8: 39.47 ile 6'ncı sırada finiş gördü. Her iki milli atlet de Elmas Lig sıralaması için üç puanı hanesine yazdırdı.

200 metrede koşan Ramil Guliyev ise istediği gibi giriş yapamadığı yarışta sona doğru yavaşladı ve 21.09 derecesi ile 8'inci sırada yarışı tamamladı.Elmas Lig'e dahil olmayan ancak organizasyon tarafından davet edilen atletlerin koştuğu 100 metre mücadelesinde yarışan Kayhan Özer ise bu yılki ilk resmi yarışına çıktı. Sakatlıktan dönen Kayhan, sezonu 10.48 ile açarken, yarışı da 5'nci bitirdi.Elmas Lig'de bir sonraki yarışma İtalya'nın Floransa kentinde 10 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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